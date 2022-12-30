عبدالحميد الخطيب



حصدت مسرحية «الرقص مع الإيقاع» للكاتب عثمان الشطي جائزة «أفضل عرض متكامل» من لجنة تحكيم الأطفال، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة، في مهرجان الامارات لمسرح الطفل الذي أسدل الستار مساء أمس الاول على أنشطة الدورة الـ 16 في قصر الثقافة بالشارقة.



وفي هذا الصدد، قال الشطي في تصريح لـ «الأنباء»: الحمد لله حققنا جائزتين مهمتين تحملانا مسؤولية لتقديم الأفضل، ومبروك لفريق العمل المبدع على هذا الإنجاز الذي تضمن جماليات وإبهارا إخراجيا، وتمثيلا عالي المستوى أسكت الكثيرين، وأبارك لجميع الفائزين والمبدعين في المهرجان.



يذكر أن مسرحية «الرقص مع الإيقاع»، تأليف عثمان الشطي، إخراج محمد جمعة، إنتاج جمعية دبا الحصن للثقافة والفنون والتراث، وتتمحور حكايتها حول فتاة ضريرة، تسعى لتحقيق حلمها الكبير بالمشاركة في مسابقة الرقص مع الإيقاع التي تنظمها إحدى المؤسسات الفنية، والتي سيذهب الفريق الفائز فيها إلى مسارح برودواي ليقدم عرضه الذي فاز فيه هناك، وفي سبيل ذلك تواجه هذه الفتاة العديد من المعوقات، لكنها تتحدى نفسها وتتغلب عليها في سبيل تحقيق حلمها.