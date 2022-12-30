عبدالعزيز جاسم



يلتقي منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مع نظيره العراقي وديا في الساعة الثالثة عصر اليوم على ملعب الميناء الأولمبي في البصرة في بروفة أخيرة للمنتخبين قبل انطلاق «خليجي 25» في العراق 6 يناير المقبل، حيث ستفتتح البطولة بمواجهة أصحاب الأرض مع عمان ضمن منافسات المجموعة الأولى، فيما يلتقي «الأزرق» مع قطر في افتتاح مبارياته بالمجموعة الثانية والتي تضم أيضا منتخبي الإمارات والبحرين.



وكانت آخر مواجهة جمعت «الأزرق» مع العراق في 27 يناير الماضي في البصرة وخسرها منتخبنا 1-2.



وكان وفد «الأزرق» قد وصل إلى البصرة أمس برئاسة عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة جمال العتيبي وحضور 25 لاعبا بعدما تم استبعاد لاعب وسط القادسية عبدالعزيز وادي بسبب الإصابة والتي ستحرمه من استكمال المشوار مع المنتخب، حيث يعاني من إصابة على مستوى الركبة قد تحتاج إلى تدخل جراحي خلال الأيام المقبلة.

وعقب استبعاد وادي، سيحدد المدرب البرتغالي روي بينتو اسمين آخرين ليكونا خارج قائمة الـ 23 لاعبا بسبب لوائح البطولة التي تنص على تواجد 23 لاعبا في قائمة كل منتخب إلا أن بينتو سيتريث في إعلان القائمة النهائية لمعرفة مدى إمكانية مشاركة بعض اللاعبين الذين يعانون من إصابات خفيفة ويتدربون بشكل منفرد حتى الآن.

ويدرك مدرب «الأزرق» بينتو أهمية هذه المواجهة من جميع النواحي، لأن الوقت سيكون ضيقا جدا في تغيير تشكيلته قبل انطلاق البطولة، لذلك سيكون دقيقا جدا في اختيار اللاعبين الذين سيبدأ بهم المباراة، لأن تصحيح الأخطاء وتغيير بعض الأسماء سيكون محدودا لديه، لاسيما أن الوفد تنتظره رحلة عودة بعد المباراة ومن ثم راحة ليومين وبعدها مغادرة إلى البصرة مرة أخرى يوم 4 يناير المقبل، كل تلك الأمور ستسهم في تقليل عدد الحصص التدريبية لكن قد يكون الجانب النظري مهما ولا يقل عن الجانب العملي لذلك تعتبر مواجهة اليوم مثالية للمدرب وللاعبين، لأن التدريب يختلف بصورة كبيرة عن المباريات الودية أو الرسمية من ناحية التركيز والقتال في الملعب وكذلك اختبار اللاعبين بشكل جيد.

ويسعى اتحاد الكرة إلى بناء منتخب قوي قادر على إعادة الكرة الكويتية مرة أخرى للمنافسة على البطولات وكذلك القدرة على تجاوز التصفيات الآسيوية بعدما عجز عن بلوغ نهائيات كأس آسيا 2023 لذلك وضع استراتيجية متكاملة لتطوير الكرة بشكل عام بجميع المراحل السنية بدأت بتغيير المدربين في جميع المراحل من بينها الأول والأولمبي الذي توحدت فيه المدرسة البرتغالية.

وكان بينتو قد خاض مواجهتين وديتين مع «الأزرق» في نوفمبر الماضي تمكن خلالها من تحقيق الفوز على لبنان والجزائر الذي شارك بلاعبيه المحليين في معسكر دبي.