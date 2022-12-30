نجحت أكاديمية هيلي للجمباز في تنظيم أولى بطولات الجمباز الدولية في البلاد بمشاركة 350 لاعبا ولاعبة، حيث أقيمت البطولة في مقر الاتحاد الكويتي لألعاب القوى بمنطقة صباح السالم.



وقال مدير عام الأكاديمية رباح أحمد إن الأكاديمية تمكنت من تنظيم «بطولة هيلي الدولية الأولى للجمباز الفني» بحضور حكام عالميين ومشاركة عدد من الأكاديميات من الكويت ودول الخليج وضمت لاعبين ولاعبات من مختلف الجنسيات، إضافة إلى تواجد البطلة الأولمبية أوكسانا التي قامت طوال يوم البطولة بتقديم الدعم والتشجيع للاعبات.



وقال عقب اختتام البطولة، إن اللاعبين واللاعبات قدموا أفضل ما لديهم في البطولة التي شهدت تنافسا ضمن المستويات من الأول حتى الخامس وفق الفئات العمرية من 5 حتى 13 عاما وتم تتويجهم بحضور أبطال كويتيين في ألعاب القوى.



وأكد أحمد أن هذه البطولة ما هي إلا بداية لمشوار الجمباز الفني في البلاد والذي يحتاج إلى دعم لإنجاح مسيرة اللاعبات خصوصا وتمكينهن من الوصول إلى المستويات العليا والمنافسة لرفع اسم الكويت في المحافل الإقليمية والعالمية.



وشهدت البطولة تنظيم عدد من العروض التي قدمتها بطلات الأكاديمية، ولاقت استحسان الجمهور وأولياء الأمور الذين أشادوا بالتنظيم المتميز كأول بطولة في الكويت بعد تشكيل الاتحاد الكويتي للجمباز منتخب الآنسات ما يشجع بشكل كبير على الدخول إلى هذه الرياضة التي تعتبر نادرة وفريدة.



وشكر كل من ساهم في إنجاح البطولة، كما قدم شكرا خاصا إلى الرعاة وعلى رأسهم جريدة «الأنباء» الراعي الإعلامي للبطولة.