أكد محافظ حولي ومحافظ العاصمة بالوكالة علي الأصفر ضرورة تطبيق توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد والجهوزية التامة والتواجد الأمني المكثف لحفظ أمن واستقرار المواطنين خلال إجازة السنة الميلادية الجديدة.



جاء ذلك خلال استقباله العميد زياد الخطيب مدير أمن محافظة حولي بالوكالة والعقيد هادي المطيري مساعد مدير أمن مباحث حولي في مكتبه بديوان عام المحافظة، حيث قدما له شرحا عن الاستعدادات والخطط الأمنية خلال الإجازة في مناطق المحافظة.



وقال محافظ حولي ان تضافر الجهود الأمنية ومواصلة العطاء هو السبيل الأمثل لتحقيق الأمن والطمأنينة في نفوس أهالي المحافظة وتلافي ما قد يحدث من مشاكل في المناطق. وثمن محافظ حولي الجهود الكبيرة التي يقوم بها منتسبيو وزارة الداخلية تحت قيادة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد، مشيرا إلى أن الحفاظ على أمن الكويت وحماية المجتمع جزء لا يتجزأ وواجب وطني على كل محب ومخلص لهذا الوطن الغالي، وأن الأمن هو الأساس لحياة كريمة مستقرة.



في الختام، تقدم محافظ حولي بالشكر الجزيل للجهود المخلصة التي يقوم بها منتسبو وزارة الداخلية في جميع الأوقات، سائلا المولى عز وجل ان يعم الاستقرار والسكينة في قلوب المواطنين والمقيمين على أرض الكويت الطيبة تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.