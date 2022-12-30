أسامة أبوالسعود



هنأت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي، جموع المصريين بالخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة.



وأعلنت جندي، في تصريح مصور لها، امتيازات جديدة لصالح المصريين بالخارج لجلب سياراتهم وإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لخفض الجمارك على السيارات بنسب تصل إلى 35%، وتيسير الاستخلاص الجمركي بمبالغ بسيطة لا تزيد عن 3 آلاف جنيه. في السياق ذاته، أكدت وزيرة الهجرة حرص الحكومة على تذليل أي عقبات والاستجابة لطلبات المصريين بالخارج بتيسير الإجراءات، وإلغاء كل التصديقات على المستندات، وعدم اشتراط توافر الوديعة بالحسابات لمدة 3 أشهر، وإضافة أكثر من 2500 سيارة للتطبيق ضمن الاختيارات.