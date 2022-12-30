وجه النائب عبدالله الأنبعي سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط د.بدر الملا عن الترقيات الأخيرة لوظائف كبير مهندسي المشاريع في شركة نفط الكويت. ونص السؤال على ما يلي: عن الترقيات الأخيرة لوظائف كبير مهندسي المشاريع في شركة نفط الكويت الصادرة في تاريخ 1 أكتوبر 2022، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ صورة ضوئية عن النتائج التفصيلية للترقيات التي تمت في تاريخ 1 أكتوبر 2022 لوظائف كبير مهندسي المشاريع لدى شركة نفط الكويت، مع بيان السيرة الذاتية والتسلسل الوظيفي لجميع المرشحين للترقيات المذكورة أعلاه. 2 ـ نتائج المعايير والأوزان لاختيار أفضل المرشحين كما هو وارد في البند الخامس من نظام الترقيات لشغل الوظائف بالدرجات (16 فما دون) الصادر من مؤسسة البترول الكويتية وتفصيل كل منها لكل مرشح.



3 ـ عناصر تقييم الكفاءات الوظيفية السلوكية وكيفية تقييمها بتوزيع 25 نقطة مقابل كل عنصر، مع تزويدي بتقييم لك عضو من أعضاء اللجنة منفردا والنتيجة النهائية المعتمدة بعد جمع نقاط كل عضو من أعضاء اللجنة لكل مرشح.



4 ـ كشف بأسماء أعضاء اللجنة ومسمياتهم الوظيفية.



5 ـ كشف بأسماء المسؤولين المباشرين، ومن هم أعلى لكل مرشح وتقييمهم لكل مرشح.



6 ـ هل منع المرشحون من اصطحاب الهاتف الشخصي أثناء المقابلة، إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما الأسباب، وهل منع أعضاء اللجنة من استخدام الهاتف الشخصي أثناء المقابلات الشخصية؟



7 ـ الوصف الوظيفي لوظيفة كبير مهندس المشاريع. 8 ـ هل تمت ترقية موظفين لا تنطبق عليهم متطلبات الوصف الوظيفي والمتمثلة في إتمام ما لا يقل عن 8 سنوات خبرة عملية في مجال الإنشاءات والتصميم في قطاع المشاريع؟



9 ـ تقييم الكفاءات الوظيفية (السلوكية) لكل مرشح كما هو وارد في بند خامسا (و) من نظام الترقيات لشغل الوظائف بالدرجات (16 فما دون) الصادر من مؤسسة البترول الكويتية للترقيات الأخيرة لوظيفة كبير مهندسي الصيانة المعلن عنها في شهر سبتمبر 2022، مع تزويدي بكشف بأسماء أعضاء اللجنة وتقييم كل عضو من أعضاء اللجنة لكل مرشح.