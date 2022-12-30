وجه النائب د. مبارك الطشه سؤالين إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني نصا على ما يلي: السؤال الأول: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ عدد المدارس التي افتتحت في منطقة غرب عبدالله المبارك وعدد الطلاب في كل مدرسة.



2 ـ ما مدى جاهزية المدارس المذكورة أعلاه من حيث الكادر الإداري والتعليمي ومنفذي الخدمة وتجهيز المرافق بجميع الاحتياجات والأدوات التعليمية؟



3 ـ هل زودت هذه المدارس بمنفذي خدمة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بما يثبت ذلك، وإذا كانت الإجابة بالنفي فيرجى بيان الأسباب.



4 ـ هل أجرت الوزارة دراسة تمكنها من معرفة ما تحتاج إليه كل مدرسة في منطقة غرب عبدالله المبارك من هيئة تعليمية وإدارية ومنفذي خدمة قبل الافتتاح؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من هذه الدراسة والقرارات المتخذة بناء عليها، وإذا كانت الإجابة بالنفي فما أسباب عدم إجراء هذه الدراسة؟



5 ـ صورة ضوئية من جميع عقود النظافة التي أبرمتها وزارة التربية خلال السنوات الخمس السابقة لمنطقة الجهراء التعليمية ومنطقة الفروانية التعليمية ومنطقة العاصمة التعليمية.



6 ـ هل وردت شكاوى للوزارة عن عدم جاهزية مدارس غرب عبدالله المبارك؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فكيف تعاملت معها الوزارة؟



السؤال الثاني: تداولت بعض وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية معلومات بشأن قيام إحدى المدارس الأجنبية في البلاد (المدرسة البريطانية الدولية بمنطقة الفحيحيل) بتعليم الطلاب الدارسين في المدرسة بما وصفته بـ «تعاليم المسيح» ونشر تعاليم الإنجيل عبر إذاعتها المدرسية وتأجير مبناها لإحدى الكنائس للتبشير، وذكرت الوسائل ذاتها ان «إدارة التعليم الخاص تعلم بما يحدث من دون أن تحرك ساكنا».



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ هل تلقت وزارة التربية ممثلة في إدارة التعليم الخاص أي معلومات بهذا الخصوص؟ وما مدى صحة الواقعة؟ وهل حققت في الواقعة أو تقصت الحقائق بشأنها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما الجهة التي تولت التحقيق؟ مع تزويدي بأسماء أعضاء لجنة التحقيق، وصورة ضوئية من محضر التحقيق في الواقعة، والنتائج التي توصلوا إليها.



2 ـ ما الإجراءات التي اتخذت تجاه المدرسة المشار إليها وإدارتها؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من هذه القرارات ومن التعاميم المتعلقة بهذا الخصوص.



3 ـ هل الواقعة المشار إليها تعد الأولى في سجلات المدرسة؟ إذا كانت الإجابة بالنفي فمتى كانت الحالات السابقة؟ وهل سبق اتخاذ إجراءات في الحالات التي أقدمت فيها المدرسة على مثل تلك المخالفات؟



4 ـ صورة ضوئية من ترخيص المدرسة، واسم المالك، ولائحة تنظيم عمل المدارس الأجنبية والخاصة.



5 ـ هل تلقت الوزارة شكاوى من أحد أولياء أمور الطلبة المسجلين في المدرسة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فهل تحققت الوزارة منها؟ وما النتائج التي توصلت إليها؟



6 ـ هل تلقت الوزارة أي تقارير أو ملاحظات من إدارة التعليم الخاص بهذا الخصوص، وعن وقائع مشابهة أو مماثلة سواء من تلك المدرسة أو من غيرها من المدارس الأجنبية أو الخاصة؟



7 ـ ما نوع الرقابة التي تمارسها الوزارة ممثلة في إدارة التعليم الخاص على المدارس الأجنبية والخاصة؟ وما آلية ممارستها؟