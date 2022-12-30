وجه النائب صالح عاشور سؤالا إلى وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني، بشأن وجود مخالفات وتجاوزات في لجان التعيينات بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ونص السؤال على ما يلي:



1 ـ صورة ضوئية من آخر إعلان للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مع بيان تاريخ الإعلان، وتاريخ التقديم، وشروط التقدم لشغل وظيفة عضو هيئة التدريس والتدريب، وآلية وطريقة التقديم.



2 ـ عدد الطلبات المستوفاة شروط التقديم لوظيفة عضو هيئة تدريس بكلية التربية الأساسية لكل قسم على حدة ولكل تخصص في القسم، مع توضيح آلية وتاريخ تسليم وتسلم الملفات لكل قسم ومن سلم وتسلم الملفات والطلبات.



3 ـ تاريخ والآلية المتبعة لفرز الطلبات لكل قسم، ومن فرز الطلبات؟



4 ـ محاضر اجتماعات لجان التعيينات في كل قسم بكلية التربية الأساسية من 2021/1/1 حتى تاريخ ورود السؤال، بالإضافة إلى دعوات وبنود جدول الأعمال لكل محضر على حدة.



5 ـ هل قابلت جميع أقسام كلية التربية الأساسية أصحاب الطلبات المقبولة في التخصصات كافة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بتاريخ كل مقابلة ونتائج المقابلات في كل تخصص، وإذا كانت الإجابة النفي، فيرجى تزويدي بسبب عدم مقابلة أصحاب الطلبات المقبولة لجميع التخصصات والنص القانوني الذي استندتم إليه في ذلك.



6 ـ موعد مقابلة أصحاب الطلبات الذين قبلت طلباتهم في كل قسم، والذين لم تعمل لهم مقابلة حتى تاريخه، وعدد الطلبات لكل قسم ولكل تخصص.



7 ـ هل هناك تفضيل أو تمييز بين شهادات دول معينة أو جامعات معينة في المقابلة والقبول؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالنص القانوني الذي يفيد ذلك.



8 ـ هـل هنــاك شكـــاوى بخصوص توظيف أعضاء هيئة التدريس بجميع كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بعدد الشكاوى لكل كلية ومعهد، وتاريخ كل شكوى والإجراءات والخطوات المتخذة حيال كل شكوى على حدة، وإذا لم يتخذ أي إجراء بهذا الشأن فما المانع وذلك لكل شكوى على حدة؟



9 ـ هل رصدت مخالفات وتجاوزات لشغر وظيفة عضو هيئة التدريس؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بكل مخالفة مقرونة باسم الكلية والمعهد والقسم، والإجراءات المتخذة حيال تلك المخالفات والتجاوزات.



10 ـ هل توجد شروط أو نقاط لدخول أصحاب الطلبات المقبولة للمقابلات الشخصية؟ وهل ذكرت أو أشير إلى تلك الشروط أو النقاط في إعلان توظيف عضو هيئة التدريس؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالشروط والنقاط، ومن وضعها واعتمدها، والسند القانوني لكل منها على حدة، وهل تختلف بين كل كلية أو معهد أو قسم لتلك الكليات والمعاهد.