وجه النائب د. عبدالكريم الكندري 4 أسئلة إلى 3 وزراء هم كل من وزير الصحة د.أحمد العوضي، عن أسعار الأدوية والأجهزة والمعدات الطبية والمكملات الغذائية، ووزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، عن مراقبة أسعار المنتجات والسلع والخدمات، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي، عن سبب عدم تفعيل المادة (44) من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة.



ونصت الأسئلة على ما يلي: سؤال مشترك إلى وزيري الصحة والتجارة: تشهد الأدوية والأجهزة والمعدات الطبية والمكملات الغذائية التي تباع في الصيدليات والمستشفيات في الكويت ارتفاعا في أسعارها بشكل غير مبرر مقارنة بباقي الدول رغم عدم وجود ضرائب عليها.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ هل تراقب الوزارتان أسعار الأدوية والأجهزة والمعدات الطبية والمكملات الغذائية التي تباع في الصيدليات والمستشفيات؟



2 ـ ما سبب تفاوت أسعار الأدوية والأجهزة والمعدات الطبية والمكملات الغذائية التي تباع في الصيدليات والمستشفيات والمحلات المتخصصة والمرخصة عنها عن باقي الدول رغم عدم وجود ضرائب عليها في الكويت؟3 ـ هل هناك ضوابط لتسعير الأدوية والأجهزة والمعدات الطبية والمكملات الغذائية التي تباع في الصيدليات والمستشفيات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فهل هي مطبقة؟



4 ـ هل يوجد تنسيق بين وزارتي الصحة والتجارة لمراقبة أسعار الأدوية والأجهزة والمعدات الطبية والمكملات الغذائية التي تباع في الصيدليات والمستشفيات؟



سؤال إلى وزير التجارة: تشهد الأسواق والمنتجات والسلع والخدمات ارتفاعا مستمرا بالأسعار بشكل غير مسبوق وكانت المبررات لها أثناء جائحة كورونا ومن ثم الحرب الروسية -الأوكرانية حتى باتت الأسواق خارج نطاق السيطرة ما يشكل إرهاقا ماديا على المواطنين وأسرهم.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



ـ هل ترصد وزارة التجارة والصناعة والجهات التابعة لها أسعار المنتجات والسلع والخدمات للتأكد من أسباب ارتفاعها؟ وما دور وإجراءات الوزارة والجهات التابعة لها للتصدي لغلاء أسعار المنتجات والسلع والخدمات؟



سؤال إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما سبب عدم تفعيل المادة (44) من القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؟



2 ـ ما سبب عدم صرف الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة البصرية؟



3 ـ هل رفضت الوزارة طلبات الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة البصرية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بالأسباب المتعلقة بذلك؟