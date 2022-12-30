أكـد وزيــر الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، على ضرورة تأمين عودة آمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم.



جاء ذلك في كلمة له بالعاصمة أنقرة، خلال «اجتماع تقييم نهاية العام» الذي يتضمن فعاليات وزارة الخارجية التركية أمس.



وأضاف الوزير أن «النظام السوري يرغب بعودة السوريين إلى بلادهم»، مؤكدا أنه «من المهم أن يتم ذلك بشكل إيجابي مع ضمان سلامتهم».



وفيما يخص الاجتماع الثلاثي في موسكو، بين وزراء دفاع ورؤساء استخبارات تركيا وروسيا وسورية، وصفه تشاووش أوغلو بـ «المباحثات المفيدة».



وأكد الوزير التركي بحسب ما نقلت عنه وكالة «الأناضول»، على «ضرورة وأهمية التواصل مع النظام السوري لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين، ولضمان عودة آمنة للاجئين».



وأضاف أن تنظيم وحدات حماية الشعب «واي بي جي YPG» الإرهابي الذي تعتبره انقرة الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني «بي كي كي» هو «خطر» يهدد بلاده، معتبرا أن تهديده لسورية أكبر، لكونه يمتلك «أجندة انفصالية».



وفي سياق التواصل مع النظام السوري، قال تشاووش أوغلو إن المرحلة التالية في خارطة الطريق، هي عقد اجتماع على صعيد وزيري خارجية البلدين، مبينا أنه لم يتم بعد تحديد التوقيت بشأن ذلك.



ونفى الوزير التركي أن يكون قد تم عقد لقاء مع الرئيس السوري، مردفا: «لم يتم لقاء مع الأسد على مستوى الوزير ولا على أي مستوى سياسي آخر».



وفيما يخص مطالب حكومة دمشق بـ «خروج القوات التركية» من سورية، شدد على أن تركيا تؤكد مرارا عزمها نقل السيطرة في مناطق تواجدها حاليا، إلى سورية حال تحقق الاستقرار السياسي وعودة الأمور إلى طبيعتها في البلاد، مجددا احترام أنقرة لوحدة وسيادة الأراضي السورية.



وأضاف: «نحن الضامن للمعارضة السورية، ولن نتحرك بما يعارض حقوقها، على العكس من ذلك فإننا نواصل مباحثاتنا للإسهام في التفاهم على خارطة الطريق التي يريدونها».