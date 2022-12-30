طورت شركة صناعة السيارات الكهربائية الناشئة الكرواتية ريماك أوتوموبيلي ما تقول إنها أسرع سيارة كهربائية في العالم، وتطرحها للبيع مقابل 2.1 مليون دولار.



وذكرت الشركة أن السيارة ريماك نيفيرا ذات المقعدين استطاعت قطع 412 كيلومترا (256 ميلا) في الساعة في الاختبار الذي أجري في مضمار إيه.تي.بي أوتوموتيف بمدينة بابنبورغ في ألمانيا يوم 23 أكتوبر الماضي، وهو ما يقل بمقدار ميلين في الساعة عن السرعة القصوى التي قالت ريماك إن سيارتها الجديدة حققتها في وقت سابق.



وفي 15 نوفمبر الماضي قالت ريماك في بيان صحافي، إن سرعة السيارة وصلت إلى 258 ميلا في الساعة، أي ما يعادل 415 كيلومترا في الساعة.



وأشارت ريماك إلى أن الاختبار الذي تم للسيارة لم يشهد حضور ممثل لموسوعة غينيس للأرقام القياسية بهدف توثيق النتيجة لأن التوثيق يتطلب إجراءات عديدة ومعقدة، مضيفة أنها استخدمت بدلا من ذلك جهاز ريس لوجيك-في8 الذي يقيس السرعة بدقة اعتمادا على تكنولوجيا تحديد الموقع عبر الأقمار الاصطناعية «جي.بي.إس».