لقي 19 شخصا على الأقل مصرعهم ليل الأربعاء الخميس في حريق فندق يضم كازينو على الحدود بين كمبوديا وتايلند في أوج الاحتفالات بنهاية العام، بينما تخشى السلطات الكمبودية أن يكون «عشرات» آخرون قد سقطوا في هذا الحادث.



وقال سيك سوخوم مدير مكتب الإعلام في مقاطعة بانتيا مين شي التايلاندية لوكالة «فرانس برس»: «هناك 19 قتيلا في هذه المرحلة والعدد الكامل للقتلى قد يكون أكبر من ذلك».



وكان تقرير أولي للشرطة اطلعت عليه ووكالة «فرانس برس» ذكر ان الحريق الذي اندلع في القرب من منتصف الليل في فندق «غراند دايمند سيتي» في بلدة بويبت الكمبودية، أسفر عن سقوط «نحو عشرة قتلى وثلاثين جريحا».



لكن المسؤول التايلندي نفسه ذكر حينذاك، أن حصيلة الضحايا قد ترتفع مع «عشرات» القتلى الآخرين.



على الجانب التايلندي، تحدثت السلطات المحلية عن إصابة 13 شخصا أيضا بجروح خطيرة، كما قال مسؤول عن الشؤون الصحية في مقاطعة سا كايو المتاخمة لكمبوديا.