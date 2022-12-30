منصور السلطان



أحال رجال دوريات إسناد مديرية أمن الجهراء مساء أول أمس شابين من فئة «البدون» الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بعد ضبطهما في منطقة تيماء وهما بحالة تعاط وبحوزتهما أسلحة نارية.

وفي التفاصيل، فإن دورية تابعة لإسناد مديرية أمن الجهراء وخلال تجولها في منطقة تيماء اشتبه شرطياها في سيارة متوقفة بمواقف إحدى المدارس وبعد التوجه لها عثر بداخلها على شخصين وهما بحالة تعاط، وبعد الاستعلام عنهما اتضح أنهما من فئة «البدون» وبتفتيش السيارة عثر على أسلحة نارية (مسدسين ورشاشين) فتمت إحالتهما والمضبوطات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.