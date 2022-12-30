قتل تسعة أشخاص على الأقل في اشتباكات قبلية جديدة في دارفور، المنطقة الواقعة غرب السودان التي تشهد أعمال عنف بشكل منتظم، حسبما أفادت السلطات المحلية.



وأفاد شهود بأن الاشتباكات اندلعت بعد مقتل رجل من قبيلة الفور الأفريقية في خلاف مع أحد أفراد قبيلة الرزيقات العربية في زالنجي عاصمة ولاية وسط دارفور.



وفي وقت لاحق هاجم أفراد مسلحون من قبيلة الرزيقات على دراجات نارية أفرادا من قبيلة الفور يقطنون في مخيم للنازحين في زالنجي، حسبما أفاد المتحدث باسم التنسيقية العامة للاجئين والنازحين في دارفور آدم ريغال.



وقال مدير شرطة ولاية وسط دارفور صلاح عمر الطيب في بيان، إن «أعمال عنف مؤسفة نتجت عنها وفاة ما لا يقل تسعة أشخاص وإصابة أكثر من 12 آخرين بجروح متفاوتة، ستة منهم غادروا المستشفى».



وأفاد تقرير سابق من التنسيقية العامة للاجئين والنازحين في دارفور بمقتل ثمانية أشخاص.



وأوضح المسؤول الأمني أن حرائق «عمت السوق» المحلية، مشيرا إلى اجتماع أطراف النزاع والإدارات الأهلية التي أكدت «الالتزام التام بوقف العدائيات وتهدئة الأجواء».



في غضون ذلك، قال المجلس السيادي السوداني، إن الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس، قاد مهمة إلى مدينة نيالا في ولاية جنوب دارفور لتقييم الوضع الأمني في أعقاب موجة جديدة من العنف هناك.



وضم الوفد الذي ترأسه دقلو ممثلين من الجيش والشرطة والمخابرات والموقعين على اتفاق سلام أكتوبر 2020 بين الحكومة والجماعات المتمردة التي حاربت في نزاع دارفور.



وكثيرا ما يشهد إقليم دارفور أعمال عنف قبلي، إضافة إلى أعمال عنف أخرى ناجمة عن نزاعات حول الأرض وصعوبات الحصول على المياه. وتسببت اشتباكات وقعت مؤخرا في مقتل 11 شخصا على الأقل جنوب دارفور.