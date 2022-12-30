الدوحة - فريد عبدالباقي



دخل نادي الوصل الإماراتي في مفاوضات سرية مع نظيره السد القطري لشراء عقد لاعبه عبدالكريم حسن، والذي سينتهي في موسم 2024، وذلك بعد قرار إدارة النادي القطري بشطبه بشكل نهائي، وذلك نظرا لفكر اللاعب الذي لا يتوافق مع أهداف وتطلعات الفريق في المرحلة المقبلة.



وعلمت «الأنباء» من مصادر خاصة، أن عبدالكريم حسن تلقى عرضا من نادي الوصل لانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



ويمتلك عبدالكريم حسن (أفضل لاعب في آسيا 2018) العديد من العروض القطرية والإماراتية وأيضا سعودية، وجاء قرار شطب اللاعب من سجلات نادي السد بسبب تصرفاته أثناء مونديال قطر 2022، والتي أغضبت الجماهير القطرية، بالإضافة إلى قيام عبدالكريم باستفزاز الجماهير بردوده على الجماهير على منصات التواصل الاجتماعي خاصة كلمته الشهيرة «استرح على بالك حرب» عقب الخسائر التي تعرض لها العنابي في مونديال قطر أمام الإكوادور والسنغال وهولندا.



هذا، وقدم نادي الريان القطري محترفه الجديد شوغو تانيغوتشي القادم من صفوف نادي كاواساكي الياباني للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ليكون محترفا آسيويا في صفوف الفريق بدلا من المحترف الفلسطيني ياسر حمد المصاب.



ويمتلك نادي الريان فرصة بلوغ الدور ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2022، وذلك في حال تخطي مواطنه الدحيل في الدور ثمن النهائي وفي المواجهة التي ستقام بينهما بشهر فبراير المقبل في الدوحة.



إلى ذلك، أعلن نادي قطر القطري، إقامة حفل تكريم إلى محترفه المغربي بدر بانون مساء غد السبت بستاد سحيم بن حمد بنادي قطر، تقديرا على مساهمته مع منتخب بلاده أسود الأطلس، واحتلال المركز الرابع للمرة الأولى في التاريخ، خلال مشاركته بمونديال قطر 2022.



يذكر أن بانون انضم إلى صفوف نادي قطر قادما من النادي الأهلي المصري مطلع الموسم الحالي.