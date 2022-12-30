أعرب مواطنون عراقيون من محافظة البصرة جنوبي العراق عن ترحيبهم بالجماهير الخليجية التي تعتزم حضور بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 25» المقرر انطلاق منافساتها في 6 يناير المقبل وسط مبادرات كرم وترحيب فريدة ودعوات واسعة لاستضافة المشجعين الخليجيين في المنازل و«المضايف» بدلا من الفنادق.



وقال ابوالحسن علي العيداني وهو طبيب بصري شاب مهتم بالرياضة في اتصال مع «كونا» ان «خليجي 25» أمنت فرصة غير مسبوقة لالتقاء الشباب الخليجيين على ارض البصرة تلك المدينة التي طالما اقترنت بالذاكرة الخليجية وامتزجت بتاريخهم وثقافتهم.



ولفت الى ان مشاعر فرح البصريين بالبطولة واجواء المنافسات الكروية لا تقل عن فرحهم بضيوف البطولة وجماهير الكرة من الخليج واليمن والذين يكسرون بدخولهم البلاد حاجزا نفسيا امتد عقودا بين شعوب المنطقة والخليج من جهة واخوتهم في العراق من جهة أخرى.



من جانبه، قال انور عادل ان البصرة لن تتعامل مع البطولة على انها مجرد حدث رياضي بل هي فرصة لتوطيد اواصر التآخي والتلاقي مع الإخوة من دول الخليج بعد سنوات من التباعد.



وأضاف انه ليس شديد الاهتمام بالرياضة وبكرة القدم الا ان الاجواء التي تعيشها البصرة حاليا وتوافد الجماهير الرياضية عليها شكلا دافعا معنويا له وللكثير من الشباب البصري لدعم محافظتهم وبلدهم عبر إبداء حسن الضيافة والاستقبال لضيوف البلاد.



ونقلت وزارة الشباب والرياضة العراقية عبر موقعها الالكتروني مقطع فيديو لاحد كبار مشايخ محافظة البصرة وهو الشيخ كاظم الصرايفي يعلن استعداده لفتح مضيفه الكبير لاحتضان ما يسعه من الجماهير القادمة من دول مجلس التعاون الخليجي سواء كانوا وفودا رسمية او مواطنين عاديين.



وأضاف: «حياهم الله وأهلا وسهلا بهم في مضايفهم وفي بيوتهم وبين اهلهم وفي بلدهم الثاني»، مؤكدا ان البصرة مدينة آمنة ومستقرة وقبلة ناجحة للاستثمار.



بدوره، اعلن نادي المعقل الرياضي لكرة القدم في البصرة في بيان فتح ابوابه امام الجماهير الرياضية للمبيت فيه مع تقديم ثلاث وجبات غذائية على نفقة النادي.



ونشر النادي وهو من اندية الدرجة الثالثة في الدوري العراقي لكرة القدم عنوانه بمدينة البصرة للراغبين في الاقامة به مقرونا بعبارة (اهلا وسهلا بيكم البصرة بصرتكم وكلنا نحييكم بعيونه نخليكم).



كما انشغلت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بالحدث الكبير وخصص الكثير من مشاهير (السوشيال ميديا) هناك العديد من المنشورات لدعم خليجي 25 والترحيب بضيوف العراق.



وتداول مدونون مقاطع فيديو عديدة لمواطنين عراقيين يعرضون على ضيوفهم الخليجيين الاقامة في منازلهم بدلا من الفنادق ويظهر في احدها عراقي يقول لكويتي بنبرة كرم واخاء «اهل الكويت ممنوع السكن في فندق اهل الخليج ممنوع السكن في فندق بل سكنكم في بيوتنا».



ونشر الفنانان العراقيان محمد هاشم ومحمود ابوالعباس مقطع فيديو للترحيب بضيوف «خليجي 25» قالا فيه «البصرة امان ومحبة وسلام وخير وبيوت مفتوحة لكل الخليجيين القادمين.. قلوبنا قبل بيوتنا وحياكم الله».



أما على الصعيد الرسمي والسياسي فلم تكن الحفاوة اقل إذ اعلن وزير الشباب والرياضة العراقي أحمد المبرقع في مقابلة مع الفضائية العراقية الرسمية أن حكومة بلاده قدمت تسهيلات كبيرة لدخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي واليمن الى العراق بما في ذلك إلغاء تأشيرة الدخول والرسوم اذ لن يحتاج القادم الى البلاد سوى ختم جوازه في المنفذ الحدودي والدخول مباشرة دون اي إجراءات اخرى.



وازدانت شوارع البصرة باللافتات والصور الترحيبية فضلا عن اعلام الدول المشاركة في البطولة التي رفعت بالشوارع وعلى عدد من البنايات الكبيرة فيما نفذت حملات تنظيف واسعة وازالة للتجاوزات قرب ملعب الميناء الاولمبي وعند مدخل المدينة الرياضية حيث ستقام منافسات البطولة.



وقال المتحدث باسم محافظ البصرة معين الحسن في تصريح صحافي ان الفنادق السياحية وفنادق الدرجة الاولى وبقية الفنادق في البصرة جاهزة وقادرة على استيعاب الجماهير القادمة فيما تم الايعاز الى الجهات الأمنية المختصة لتنظيم حركة السير باتجاه الملاعب ومنها.