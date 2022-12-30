القاهرة - سامي عبدالفتاح



واصل فريق الأهلي مسلسل الإخفاقات، بعد فقد نقطتين جديدتين بالتعادل مع سيراميكا كليوبترا 1-1 ضمن الجولة العاشرة، حيث تقدم أحمد رمضان بيكام لسيراميكا في الدقيقة 45، وأحرز علي معلول هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 78. ورفع الأهلي رصيده بقيادة مدربه مارسيل كولر إلى 24 نقطة في صدارة ترتيب البطولة، فيما ارتفع رصيد سيراميكا كليوباترا بقيادة مدربه أحمد سامي إلى 12 نقطة في المركز الثامن.



وبشجاعة، فتح المدرب كولر عقب اللقاء، ملف مهاجمي الأهلي خلال المؤتمر الصحافي، وقال: «أختار اللاعب الذي يشارك في المباراة على مستواه في التمرين، ونسبة تهديفه، وحتى الآن لم أقتنع بأحد من المهاجمين، وحاولت حل المشكلة بالجنوب إفريقي بيرسي تاو لكنه تعرض للإصابة».



وأكد: «أرحب باللاعبين الجدد من خلال الصفقات. لا أمانع في ذلك، لكن أتابع اللاعبين بدقة، لست من مدرسة ضم لاعب وحسب، لابد أن يكون أفضل مما لدي. كما أدرس الجوانب الشخصية الخاصة به».



وفي الجولة نفسها، تغلب فيوتشر على فاركو 3-2، وتعادل انبي مع الداخلية 0-0، وأيضا تعادل طلائع الجيش مع حرس الحدود 2-2.