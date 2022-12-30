أكدت قنصليتنا العامة في البصرة، أن السلطات العراقية ألغت شرط حصول المواطنين الكويتيين على تأشيرة دخول العراق في الفترة من 28 الجاري حتى 20 يناير المقبل تزامنا مع انعقاد دورة كأس الخليج.

وأفادت القنصلية في بيان لها بأنه تم ايضا اعفاء سيارات المواطنين من الرسوم الجمركية والضريبية والتأمين وكل الكفالات الاخرى خلال الفترة المذكورة.

وشددت على ضرورة الالتزام بقرارات وتوجيهات السلطات العراقية المعنية، داعية المواطنين الكويتيين للتواصل معها في حال الحاجة للاستفسار أو المساعدة على هاتف الطوارئ: 009647828444666.