أحمد مغربي



دارت عجلة الدوام المرن في الكويت رسمياً، والبداية جاءت من شركات القطاع النفطي، حيث أصدر الرئيس التنفيذي بالوكالة في الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) م. وليد البدر، تعميماً بتطبيق نظام الدوام المرن، اعتبارا من أول يناير 2023.

ووفقا للتعميم، الذي حصلت عليه «الأنباء»، فإن الفترة المرنة ضمن ساعات العمل الرسمية ستصبح ساعة واحدة بدلاً من نصف ساعة، وذلك للعاملين بنظام الدوام النهائي فقط، بحيث تكون ساعات العمل الرسمية بالنسبة للحضور ابتداء من 7 إلى 8 صباحاً، فيما تكون ساعات الانصراف ابتداء من الساعة 3 إلى 4 عصرا.