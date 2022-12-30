أحمد مغربي



كشفت مصادر نفطية مسؤولة لـ «الأنباء» عن ان وثيقة التأمين على القطاع النفطي بلغت 22 مليون دينار (ما يعادل 72.4 مليون دولار)، وذلك مع ارتفاع أصول القطاع النفطي ليبلغ 47.1 مليار دينار بنهاية السنة المالية الماضية 2021/2022.



وقالت المصادر ان مؤسسة البترول وشركاتها التابعة انتهت مؤخرا من عدد من المشاريع الكبرى مثل الوقود البيئي ومصفاة الزور وخط الغاز الخامس ومراكز تجميع النفط ومحطات الغاز وانتقالها من مرحلة الإنشاء إلى التشغيل، لترتفع أصول المؤسسة في البوليصة الجديدة إلى 155 مليار دولار.

وأشارت إلى أن أداء مؤسسة البترول وشركاتها خلال 2022 كان جيدا، وبالتالي كان أحد العوامل في الحصول على خصومات جيدة في بوليصة التأمين الجديدة، لعدم وقوع حوادث مؤثرة.

وقالت المصادر إن بوليصة التأمين تشمل جميع الشركات النفطية عدا شركة البترول العالمية، وتتضمن المنشآت والمباني ومراكز التجميع ومحطات الغاز والمصافي.