أقر الجيش الإسرائيلي، في اعتراف نادر، بتنفيذ عشرات الغارات الجوية على أهداف في سورية، ضمن إحصائية عملياته خلال العام 2022.



ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، بيانا عبر تويتر، قال فيه إن القوات الإسرائيلية خاضت خلال عام 2022 «عشرات العمليات في المعركة ما بين الحروب وشن غارات على مئات الأهداف بمئات القذائف، بالإضافة الى العمليات الخاصة».



وتطلق إسرائيل على عملياتها في سورية اسم «الحرب ما بين الحروب»، وتقول إنها تستهدف مواقع إيرانية أو شحنات أسلحة موجهة إلى حزب الله في لبنان.



ولم يكشف الجيش الإسرائيلي في بيانه عن طبيعة الأهداف التي أغار عليها خلال 2022 في سورية.



وأشار البيان إلى إطلاق قذيفة صاروخية واحدة من الأراضي اللبنانية نحو إسرائيل، وشنت إسرائيل في المقابل أربع غارات على الأراضي اللبنانية، وإطلاق 58 قذيفة مدفعية.​​​​​​​



وأعلن البيان إجراء الطيران الإسرائيلي 15 مناورة بمشاركة مع الجيوش الشرق أوسطية.



وكان مركز «حرمون للدراسات المعاصرة» أصدر الثلاثاء الماضي، دراسة حول استراتيجية الضربات الإسرائيلية للمطارات المدنية والعسكرية السورية وتغيرها على مدار الأعوام، إذ اتخذت «مسارا تصاعديا» منذ عام 2013 بالتزامن مع تطورات الحرب في سورية.



وتقول الدراسة إن الضربات الإسرائيلية على المطارات السورية بدأت «فعليا» مطلع عام 2018، وذلك لأن الشحنات العسكرية التي كان ينقلها «فيلق القدس» الإيراني إلى سورية، كان توجه لمحاربة الفصائل السورية المعارضة، ولم تشكل «تهديدا جديا على الأمن القومي الإسرائيلي».