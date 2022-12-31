ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، وهي في طريقها لتحقيق مكاسب للعام الثاني على التوالي، وإن كانت ضئيلة، في عام اتسم بشح الإمدادات بسبب الصراع في أوكرانيا وقوة الدولار وضعف الطلب من الصين، أكبر مستورد للخام في العالم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتا أو 0.5% إلى 83.9 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:38 بتوقيت غرينتش، بعد أن تراجعت 1.2% عند التسوية في الجلسة السابقة.

وبلغ خام غرب الولايات المتحدة الوسيط 78.88 دولار للبرميل، مرتفعا 48 سنتا أو 0.6% بعد أن أغلق منخفضا 0.7% أمس الخميس.

ومن المنتظر أن يختتم خام برنت عام 2022 بمكاسب 5.76% بعد ارتفاعه 50.2% في عام 2021.

وارتفعت الأسعار في مارس إلى ذروة 139.13 دولار للبرميل، وهو مستوى لم يتحقق منذ عام 2008، بعد أن غزت روسيا أوكرانيا وأثارت مخاوف بشأن الإمدادات وأمن الطاقة.

كما أن خام غرب تكساس الوسيط في طريقه للارتفاع 4.5% في 2022 بعد مكاسب 55% في 2021.

وقال المحلل لدى (آي.إن.جي)، إيوا مانثي: "كان 2022 عاما استثنائيا لأسواق السلع الأولية، حيث أدت مخاطر العرض إلى زيادة التقلبات وارتفاع الأسعار".

وأضاف: "من المقرر أن يكون العام المقبل عاما آخر من عدم اليقين مع الكثير من التقلبات".

وتراجعت أسعار النفط سريعا في النصف الثاني من هذا العام مع رفع البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم أسعار الفائدة لمحاربة التضخم وارتفاع الدولار.

وقد جعل ذلك السلع الأولية المقومة بالدولار استثمارا أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

كما أدت قيود الصين للحد من فيروس كورونا، والتي لم تُخفف سوى في ديسمبر، إلى القضاء على آمال تعافي الطلب على النفط لدى ثاني أكبر مستهلك للخام في العالم.

وفي حين من المقرر أن يتعافى الطلب على النفط في الصين خلال عام 2023، فإن ارتفاع حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" فيها ومخاوف الركود العالمي، يعيقان توقعات الطلب على السلع الأولية.

وقال مدير شركة (جيه.تي.دي إنرجي سيرفيسيز) لاستشارات الطاقة، جون دريسكول: "كان من المتوقع أن يؤدي التخفيف الأخير لقيود السفر إلى زيادة الطلب على النفط، ومع ذلك فإن الزيادة الحادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين أثارت مخاوف جدية بشأن تفش عالمي محتمل".

وفي ما يتعلق بالإمدادات، ستدفع العقوبات الغربية روسيا إلى تحويل المزيد من صادرات الخام والمنتجات المكررة من أوروبا إلى آسيا.

وفي الولايات المتحدة، تباطأ نمو الإنتاج في أكبر الدول المنتجة للنفط على الرغم من ارتفاع الأسعار.