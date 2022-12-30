في خطوة تحفيزية بآخر أيام التداول لعام 2022، ضخ بنك الشعب الصيني، 26.3 مليار دولار في النظام المصرفي من خلال عمليات إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام.

يأتي ذلك بهدف تعزيز السيولة لدى المؤسسات المالية من خلال أكبر عملية ضخ نقدي أسبوعي منذ عام 2019.

وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسي أو ما يعرف بـ"الريبو العكسي" عمليات مالية يقوم فيها البنك المركزي بشراء أوراق مالية من البنوك التجارية من خلال عروض محددة، مع اتفاق بإعادة بيعها مجددا في المستقبل.

وتحاول الصين تحفيز الاقتراض من جانب الأفراد عبر خفض معدلات الفائدة قصيرة الأجل، بهدف زيادة الاستهلاك، وتحسين أرقام النمو الاقتصادي.