قال المدير العام ونائب الرئيس الإقليمي للأسواق الناشئة الدولية لدى "فيريتاس تكنولوجيز" جوني كرم، في مقابلة مع "العربية"، إن نحو 99% من الشركات سجلت زيادة في قيمة الإنفاق على خدمات الحوسبة السحابية خلال العام الجاري بأكثر من 45% عن القيمة المقدرة، وهو ما يضع مزيد من الضغوطات عليها.

وأضاف أن العديد من الشركات تفاجأت بارتفاع التكلفة على تلك الخدمات بشكل يفوق التوقعات، وهو ما يدفع للمطالبة بمزيد من الشفافية للإفصاح عن العائد الاستثماري للإنفاق على تلك الخدمات.

وأوضح أن تقديراتنا لغالبية الشركات عالمياً وفي السعودية والإمارات تستخدم نحو 3 مشغلين للخدمات لتلبية احتياجاتهم للتخزين، ومعه نتوقع زيادة الطلب خلال العام المقبل على حركة البيانات لزيادة استفادة الشركات منها.

وأشار إلى أنه وفق للتقديرات، خلال عام 2025 سيتم إعداد ومعالجة نحو 50% من البيانات التي تديرها المؤسسات خارج مراكز البيانات، وهو ما يزيد فرص الهجمات عليها، ومعه يجب التركيز على حمايتها بشكل أكبر.

ودعا كرم، الشركات إلى الامتثال بجدية بقوانين حماية البيانات الشخصية والتي أطلقتها الحكومات حول العالم.

ومع تزايد التوقعات بانكماش الاقتصاد العالمي خلال العام المقبل، فإن الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات، وخاصة مجال الخدمات السحابية معرض للتباطؤ بعد تسارعه خلال العام الحالي.

ووفقاً لأحدث دراسة صادرة عن "غارتنر" للأبحاث من المتوقّع أن يسجّل الإنفاق على خدمات الحوسبة السّحابية حول العالم نمواً بنحو 20% على أساس سنوي بنهاية 2022 ليسجل 495 مليار دولار.

ومن المتوقع أن يتجاوز الإنفاق على خدمات الحوسبة السّحابية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حاجز 5.8 مليار دولار خلال نفس الفترة.