في عام 2022، شنت تركيا هجوما ديبلوماسيا بعدد من المبادرات لرأب الصدع مع خصوم إقليميين، وتوسطت بنشاط في الصراع الروسي-الأوكراني.



وقال محللون إن تركيا، لعبت دورا كبيرا في تحول الجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط خلال العام الماضي.



أردوغان، الذي يواجه انتخابات رئاسية مصيرية عام 2023، قال في خطاب أمام البرلمان التركي في أكتوبر: «لا تملك تركيا رفاهية الانغلاق، وعزل نفسها عن العالم الخارجي، ومراقبة الأحداث في منطقتها من خلال الجلوس على السياج»، مشددا على أن تركيا لا «تسعى للتصعيد» مع دول أخرى.



وفي الوقت الذي عانى فيه الاقتصاد التركي من تقلص التجارة والاستثمار بالإضافة إلى ارتفاع التضخم عام 2022، زادت الدولة من تأثيرها الإقليمي من خلال مبادراتها الديبلوماسية لتطبيع العلاقات مع دول المنطقة.



وفي أبريل، قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بزيارة رسمية إلى السعودية، ما يبشر ببداية «عصر جديد» من التعاون الثنائي.

كما قام أردوغان بزيارة رسمية إلى الإمارات في فبراير، حيث وقع البلدان عشرات الاتفاقيات بشأن التعاون في التجارة والزراعة والتكنولوجيا والدفاع وقطاعات أخرى.



وفي أوائل شهر مارس، التقى الرئيس التركي بنظيره الإسرائيلي الزائر إسحاق هرتسوغ خلال زيارة لإذابة الجليد قام بها الأخير إلى تركيا، في محاولة لإعادة العلاقات المتوترة بينهما بسبب انتقادات تركيا الشديدة لسياسة إسرائيل تجاه الفلسطينيين، حيث كان الاجتماع الإسرائيلي-التركي هو الأعلى مستوى الذي عقد في تركيا منذ 14 عاما.



وسافر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إلى إسرائيل في أواخر شهر مايو، في أول زيارة من نوعها منذ ما يقرب من 15 عاما. وأعقب ذلك إعلان الجانبين في أغسطس عن إعادة العلاقات الديبلوماسية بشكل كامل، بما في ذلك عودة السفراء، بعد محادثة هاتفية أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد مع أردوغان.



ووصفت المصافحة بين أردوغان والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يوم 20 نوفمبر في حفل افتتاح مونديال 2022 في قطر، بأنها «بداية جديدة» للعلاقات الثنائية.



وفي أواخر نوفمبر، قال تشاووش أوغلو إن تركيا ومصر ربما تعيدان العلاقات الديبلوماسية بشكل كامل إلى جانب إعادة تعيين سفيري البلدين بشكل متبادل «في الأشهر المقبلة».



وعلاوة على ذلك، أعرب أردوغان أيضا عن اهتمامه بإعادة الاتصال بالرئيس السوري بشار الأسد ونظامه بعد أكثر من عقد من العلاقات المتوترة على خلفية دعم أنقرة للمعارضة السورية وايوائها ملايين الهاربين من القصف والحرب.



بعد اندلاع الصراع الروسي-الأوكراني، سعت تركيا إلى تحقيق توازن بين الجانبين. وزودت أنقرة أوكرانيا بطائرات بدون طيار «مسيرة»، ودعمت تصويت الأمم المتحدة لإدانة العملية العسكرية الروسية، وحظرت جميع السفن المقاتلة من المضائق التركية، ومنعت الطائرات الروسية المتجهة إلى سورية من دخول مجالها الجوي. ومن ناحية أخرى، عارضت تركيا العقوبات الغربية على روسيا، ولعبت دورا نشطا كوسيط في الصراع، وساعدت في التوسط في صفقة للسماح لصادرات الحبوب الأوكرانية بالوصول إلى الأسواق العالمية.



وعقدت عدة جولات من المحادثات الديبلوماسية في اسطنبول أو أنقرة، بما في ذلك الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية تركيا وروسيا وأوكرانيا، ومفاوضات تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، واجتماع بين رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين ومدير الاستخبارات المركزية الأميركية ويليام بيرنز.



وفي حديثه لوكالة أنباء (شينخوا)، صرح مصطفى نايل ألكان، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة حاجي بايرم فيلي في أنقرة، بأن عام 2022 كان عاما ناجحا لتركيا من حيث إنجازات السياسة الخارجية.



وقال إن «تركيا كانت تنتهج سياسة خارجية متعددة الأطراف وديناميكية للغاية في السنوات الأخيرة»، مضيفا أن أردوغان هو الزعيم الوحيد داخل الناتو الذي يجري محادثات هاتفية أو اجتماعات منتظمة مع كل من القادة الروس والأوكرانيين.



وأشار ألكان إلى أن «تركيا تنتهج سياسة خارجية مختلفة عن ذي قبل. في الماضي، لم تنخرط تركيا كثيرا في الوساطة، وهذه السياسة المتعددة الأطراف الجديدة تحظى بإشادة واسعة النطاق».