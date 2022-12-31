توفي مساء الخميس أسطورة كرة القدم البرازيلي اديسون ارانتيس دو ناسيمينتو الملقب ببيليه عن عمر يناهز 82 عاما بعد صراع مع المرض الخبيث.



نادي سانتوس، النادي الذي بزغ نجم بيليه بقميصه قام بتغيير صورة ملفه الشخصي عبر تويتر إلى صورة تاج، في إشارة إلى ملك اللعبة بيليه، وقال: فلتخلد ذكراك.



كما قام القائمون على حساب بيليه في تويتر بنشر تغريدة قالوا فيها: بالحب والإلهام تميزت رحلة الملك بيليه الذي وافته المنية بسلام، الحب الحب إلى الأبد.



الى ذلك نشر الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جرمان تغريدة في حسابه في تويتر وقال: رحل ملك كرة القدم لكن أسطوريته لن تنسى، وداعا يا ملك.



وقال كريستيانو رونالدو في نعي الأسطورة: مجرد وداع الملك بيليه لن يكون كافيا للتعبير عن الألم الذي يعيشه عالم كرة القدم حاليا، لن ننساك أبدا وستعيش في الذاكرة إلى الأبد.



ونعاه ميسي المتوج مؤخرا بكأس العالم بكلمات قليلة عبر حسابه في تويتر وقال: ارقد بسلام بيليه.



أما مواطنه نيمار والذي يعتبر بيليه قدوته الأولى فقال: قبل بيليه، 10 كان مجرد رقم، كرة القدم كانت مجرد رياضة، هو قام بتحويل الرياضة إلى فن وترفيه، هو من أعطى صوتا للفقير، للأسمر، هو أظهر البرازيل على الخريطة، رحل الآن لكن سحره سيبقى للأبد.

ومن جانبه، قال لاعب مانشستر يونايتد البرازيلي كاسيميرو: الملك بيليه.. شكرا على المجد الذي قدمته للبرازيل وكرة القدم.. إرثك أبدي.



وقال لاعب أرسنال السابق جاك ويلشير في تغريدة: رجل حقيقي، كنت محظوظا جدا بلقائه وتبادل القمصان معه وإجراء محادثة قصيرة حول كرة القدم، لن أنسى كلمتك أبدا، ارقد في سلام.



كما علق النجم الألماني مسعود أوزيل أيضا وقال: ارقد بسلام.. واحد من أعظم أساطير اللعبة، إرثك سوف يعيش للأبد.. أنا متأكد من أن «فريق السماء» مع مارادونا وبيليه معا سيكونان لا يقهران إلى الأبد.



ومن الطرائف أن الأسطورة الراحل الأرجنتيني مارادونا قد قال لبيليه عندما استضافه في أحد البرامج التليفزيونية: حلمي أن ألعب معك الكرة برأسي.



وقد ظلا يلعبان الكرة بالرأس لمدة 20 ثانية تقريبا حتى أوقع ماردونا الكرة عمدا وليحتضن بعدها بيليه في إشارة قوية منه لعدم وجود خلاف بينهما كما كان يحاول البعض إظهار ذلك بسبب إصرار عشاق كلا اللاعبين على اعتبار كل واحد انه الأفضل في تاريخ الكرة.



وأيضا غرد الاسباني نجم باريس سان جيرمان سيرجيو راموس: القول بأنه كان مجرد أسطورة هو بخس لحقه سوف تتذكرك كرة القدم دائما.



وانضم لهم أيضا النجم الانجليزي جيمي فاردي وقال: كرة القدم تفقد أحد أساطيرها.



كما نعت العديد من الأندية الأوروبية واتحادات كرة القدم بيليه مثل ريال مدريد، مانشستر يونايتد، تشلسي، برشلونة، مانشستر سيتي وليستر سيتي بالإضافة إلى الاتحاد الكويتي لكرة القدم وأيضا الاتحاد البرتغالي واتحاد كرة القدم في أميركا الجنوبية.