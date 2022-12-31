خلال العام المالي في 2021 /2022.. و105.4 ملايين دينار الإنفاق على إمدادات المياه



أحمد مغربي



كشفت أرقام رسمية أن الحكومة أنفقت 1.76 مليار دينار على الإسكان ومرافق المجتمع في الكويت خلال العام المالي الماضي (2021 /2022)، وذلك بوفر بلغت قيمته 57.23 مليون دينار، إذ تبلغ قيمة الاعتمادات التي قدرت للإنفاق على هذا الجانب نحو 1.82 مليار دينار.



وصرفت الحكومة خلال العام المنصرم نحو 105.44 ملايين دينار على إمدادات المياه، فيما أنفقت 5.7 ملايين دينار على تنمية المجتمع بالإضافة إلى 1.65 مليار دينار على الإسكان ومرافق المجتمع غير المصنفة في مكان آخر، بينما بلغ إنفاقها على إنارة الشوارع «صفراً» على الرغم من وجود اعتمادات بـ 1.75 مليون دينار.