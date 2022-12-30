قررت الشركة المنتجة لفيلم "أخي فوق الشجرة" طرحه في موسم اجازة منتصف العام للمنافسة على إيرادات الموسم الشتوي، حيث تدور أحداثه في إطار كوميدي، يحكي الفيلم قصة الشاب اﻻنطوائي علاء الذي يعيش حياة صحية منظمة، ولكن دخول توأمه بهاء الذي لم يكن يعلم بوجوده حياته يقلبها رأسا على عقب.

وقال بطل الفيلم رامز جلال،عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي ، "بسم الله توكلنا علي الله والله المستعان واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصاحبه وسلم وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر، فيلم أخي فوق الشجرة في أجازة نصف العام، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر".

ونشر رامز جلال، البوستر الرسمي لفيلمه الجديد "أخي فوق الشجرة" عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مُعلنًا موعد عرضه بدور العرض السينمائية وذلك في إجازة نصف العام.

الفيلم بطولة رامز جلال، تارا عماد، حمدى الميرغنى، بيومي فؤاد ، والعمل من إنتاج وليد صبري، تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.

وكانت آخر أعمال الفنان رامز جلال السينمائية فيلم "أحمد نوتردام" ودارت أحداثه حول صحفي يتتبع عمليات قتل واسعة لعدد من السيدات وتبحث الأجهزة الأمنية عن السفاح الخفى، وفجأة تتسرب معلومة لقوات الأمن عن تأثر السفاح بشخصية "أحدب نوتردام"، بطولة غادة عادل، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، حمدي المرغنى، وانتصار، وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم،