تشهد إيران احتجاجات كسرت محرمات وطالت ركائز النظام السياسي القائم منذ ثورة عام 1979، في محاولة لإحداث تغيير، لكن هذه الاحتجاجات قوبلت بحملة قمع عنيفة.



ويقول خبراء إن الغضب الشعبي العارم يتغذى من التدهور الاقتصادي والقيود الاجتماعية التي يعاني منها السكان البالغ عددهم 85 مليونا، منذ عقود.



وشهدت إيران احتجاجات في السابق، لكن الحركة الحالية غير مسبوقة لناحية مدتها واتساع نطاقها على صعيد محافظات البلاد والطبقات الاجتماعية والمجموعات الإتنية، كما المطالبة العلنية بوضع حد للنظام.



فقد أحرقت صور للمرشد الأعلى علي خامنئي، وسارت نساء في الشوارع من دون غطاء على رؤوسهن، كما سجلت صدامات بين متظاهرين وقوات الأمن.



وتتهم إيران قوى أجنبية معادية بتأجيج ما تصفها بـ «أعمال شغب»، خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل، وكذلك فرنسا وبريطانيا، وأيضا فصائل كردية إيرانية معارضة تتخذ من العراق مقرا، وقد استهدفتها إيران مرارا بضربات صاروخية وبواسطة مسيرات.



وفيما بدا تصعيدا لحملة القمع، أعدمت السلطات الإيرانية خلال ديسمبر الجاري شخصين على ارتباط بالاحتجاجات، ما أثار ردود فعل غاضبة في العالم ودفع دولا غربية الى فرض عقوبات جديدة على إيران.



وتقول شادي صدر المشاركة في تأسيس مجموعة «العدالة من أجل إيران» التي تدفع باتجاه المحاسبة عن الانتهاكات الحقوقية ومقرها لندن، «كان واضحا جدا منذ البداية أن الاحتجاجات لم تكن من أجل الإصلاح أو ضد شرطة الأخلاق بل كانت تستهدف النظام برمته».

وتضيف لوكالة فرانس برس «ما يحدث هو تحد جوهري للنظام»، مضيفة أن «المحتجين يريدون رحيل النظام»، وهذا الأخير «يدرك أنه يواجه تهديدا حقيقيا من المحتجين».



وتراجعت وتيرة التظاهرات خلال الأسابيع الأخيرة، لكن «منظمة حقوق الإنسان في إيران» التي تتخذ من أوسلو مقرا، تقول إن هناك تحركات «كل يوم في أنحاء مختلفة من البلاد».



ويقول مدير المنظمة محمود أميري مقدم لوكالة فرانس برس «لا عودة الى الوراء».



وبالنسبة الى كسرى عربي، كبير خبراء شؤون إيران في معهد «توني بلير للتغيير العالمي» فإن «المزاج في إيران ثوري»، مشيرا إلى عدد متزايد من المعارضين للنظام خلال السنوات الأخيرة.



ويتابع «يمكنهم (السلطات) أن يحاولوا قمع المحتجين، لكن لا يمكنهم قمع المزاج الثوري»



وتتهم مجموعات حقوقية النظام بانتهاكات لحقوق الإنسان بما في ذلك إعدامات خارج نطاق القانون وعمليات خطف في الخارج وفرض الإقامة الجبرية على رعايا أجانب.



وبحسب منظمة العفو الدولية، أصبحت إيران البلد الأكثر تطبيقا لعقوبة الإعدام في العالم، بعد الصين.



وبحسب منظمة «حقوق الإنسان في إيران»، أعدمت طهران في 2022 أكثر من 500 شخص.



وقال الباحث في «مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي» كريم ساجد بور لصحيفة «فورين أفيرز» الأميركية مؤخرا «لم يسبق أن بدا النظام الإيراني في سنواته الـ43 أكثر ضعفا» من اليوم.



وخلافا للتحرك الذي قاده الخميني للإطاحة بالشاه في سبعينات القرن الماضي، لا يوجد قائد للحركة الاحتجاجية الحالية.



لكن الباحث كسرى عربي يشير إلى شخصيات من مناطق مختلفة تشكل مصدر إلهام للمحتجين، بينها الناشط في الدفاع عن حرية التعبير حسين رونقي الذي أطلق سراحه في نوفمبر الفائت بعدما أضرب عن الطعام شهرين، والمعارض البارز ماجد توكلي الذي لايزال قابعا في الحبس، والناشطة المخضرمة في الدفاع عن حقوق النساء فاطمة سبهري.



ويقول عربي إن «هذه الاحتجاجات ليست بلا قيادة»، لأن المتظاهرين يتحركون على أساس أنهم «في خضم ثورة لا رجعة فيها».



ومن سجن إوين في طهران، أكدت الناشطة الحقوقية نرجس محمدي التي اعتقلت قبل بدء الاحتجاجات «مواصلة النضال».



وجاء في رسالة سلمتها عائلتها إلى البرلمان الأوروبي «أنا واثقة من أننا سننتصر».