أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه يريد تعزيز التعاون العسكري مع بكين وأشاد بمقاومة البلدين في مواجهة «الضغوط» الغربية.



وقال بوتين خلال لقاء عبر الڤيديو مع الرئيس الصيني شي جين بينغ الجمعة «في سياق ضغوط غير مسبوقة واستفزازات من الغرب، نحن ندافع عن مواقفنا المبدئية».



وأشار إلى أن «التنسيق بين موسكو وبكين على الساحة الدولية.. يخدم إقامة نظام دولي عادل وقائم على القانون الدولي».



كما أكد أن «التعاون العسكري والفني الذي يسهم في أمن بلداننا والحفاظ على الاستقرار في المناطق الرئيسية له مكانة خاصة» في التعاون الروسي - الصيني.



ثم أوضح الرئيس الروسي أن القوتين «تعتزمان تعزيز التعاون بين القوات المسلحة لروسيا والصين».



وأعلن بوتين الجمعة أن نظيره سيأتي «في ربيع» عام 2023 إلى روسيا في «زيارة دولة»، ستكون الأولى منذ بداية جائحة «كوفيد -19».

ودعا الرئيس الروسي، نظيره الصيني، إلى زيارة موسكو العام المقبل.



وقال بوتين: «ليس لدي شك في أننا سنجد فرصة لمقابلتك شخصيا. نحن في انتظارك عزيزي السيد الرئيس، صديقي العزيز، ننتظرك الربيع المقبل بزيارة دولة إلى موسكو»، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.



وأضاف بوتين أن هذه الزيارة ستظهر للعالم قوة العلاقات الروسية - الصينية فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية، وستصبح الحدث السياسي الرئيسي لهذا العام في العلاقات الثنائية.