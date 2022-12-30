أحيا الغزو الروسي لأوكرانيا المخاوف من وقوع حرب نووية، ولو أن التركيبة الأمنية الدولية الدقيقة التي أقيمت بعد الحرب العالمية الثانية، كانت قد بدأت بالانهيار منذ سنوات.



وحتى لو كانت تهديدات الرئيس فلاديمير بوتين غامضة وغير واضحة بشأن استخدام السلاح الذري في حال تم إحباط طموحاته الأوكرانية، إلا أنها خرقت اتفاقا ضمنيا قائما على ضبط النفس وأفسدت مفهوم الردع.



وفي هذا الصدد، يقول مساعد الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي كاميل غراند إن هذه «هي المرة الأولى منذ بداية العصر النووي التي تستخدم فيها قوة نووية واقع امتلاكها لهذا السلاح وتشن حربا تقليدية مستظلة بالقوة النووية».



ورغم أن استخدام هذا السلاح لايزال يبدو «مستبعدا»، فإنه يضيف «كنا نعتقد أن مثل هذا الموقف يمكن أن يصدر عن دول مارقة. ولكن فجأة، تتصرف إحدى القوتين النوويتين الرئيسيتين العضو في مجلس الأمن الدولي، وفق استراتيجية قرصنة، هذا أمر جديد ومقلق».



ولايزال مفهوم «المحرمات النووية» الأخلاقي والاستراتيجي بشأن عدم استخدام السلاح الذري والذي تبلور بعد القصف الأميركي لهيروشيما وناغازاكي في العام 1945، قائما، لكن الخطاب حوله ليس كذلك.



وفي العام 2022، لم تتردد قنوات تلفزيونية روسية في استحضار احتمالات توجيه ضربة نووية على باريس أو نيويورك، بينما أكد ديبلوماسي روسي سابق أن بوتين «سيضغط على الزر» إذا اعتبر أن روسيا مهددة بالاختفاء.



وبالنسبة للديموقراطيات التي عاشت طويلا على «مكاسب السلام»، كانت الصحوة قاسية، لدرجة أن الرئيس الأميركي جو بايدن حذر في اكتوبر الماضي من «كارثة» نووية محتملة، الأمر الذي يعكس الشعور السائد الآن بأن العالم يرقص على بركان.

تفكيك المعاهدات

في العام 2007، كتب توماس شيلينغ الحائز جائزة نوبل للاقتصاد والخبير الأميركي في المسائل الاستراتيجية ان «الحدث الأكثر إثارة في نصف القرن الماضي هو حدث لم يحدث»، ملخصا بذلك هشاشة التوازن الذي كان العالم يستند إليه منذ هيروشيما وناغازاكي عام 1945.

وقبل أوكرانيا بوقت طويل، بدأت التركيبة الاستراتيجية العالمية تتداعى، في أوروبا، وأيضا في آسيا والشرق الأوسط.



وبالنسبة للمؤرخ والخبير الفرنسي في مسائل منع الانتشار النووي ونزع السلاح بنيامين اوتكوفرتور، فإن الاضطرابات كانت قائمة منذ بداية العقد الأول من القرن الـ21.



ويمثل انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية في العام 2002، والتي لطالما كانت حجر الزاوية في التوازن النووي بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، بداية تفكك معاهدات مراقبة أو نزع السلاح الموقعة بين الخصوم السابقين خلال الحرب الباردة. ومن بين هذه المعاهدات، معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى الموقعة في العام 1987 والتي تلاشت في العام 2019 بعد الانسحاب الأميركي ثم الروسي منها. وتعليقا على ذلك، يقول كاميل غراند «على مستوى نزع السلاح، إنه الخراب، بصرف النظر عن نيو ستارت»، الاتفاقية الأخيرة من نوعها التي تربط الولايات المتحدة وروسيا.

كوريا الشمالية وإيران



بالإضافة إلى تفكك المعاهدات، شكل انسحاب كوريا الشمالية الأحادي الجانب في العام 2003 من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، أيضا علامة على المخاطر المتزايدة. فقد ازداد نشاط بيونغ يانغ في مجال الصواريخ الباليستية بشكل خطير، مع عدد قياسي من إطلاق الصواريخ في الأشهر الأخيرة، فيما تتوقع واشنطن وطوكيو وسيئول تجربة نووية سابعة وشيكة في البلاد.



وكانت كوريا الشمالية أعلنت في سبتمبر2022 عن عقيدة جديدة تنص على أنها لن تتخلى أبدا عن السلاح الذري، مؤكدة استخدامه لأغراض وقائية.



وقال الباحث في مركز «كارنيغي» تشونغ مين لي خلال ندوة لمؤسسة الأبحاث الاستراتيجية في باريس عقدت أخيرا «سنشهد أزمة خطيرة للغاية في آسيا». وفي معرض حديثه عن مخاوف الدول غير النووية في المنطقة بشأن مصداقية المظلة الأميركية، اضاف «إذا تخيلتم الردع النووي كبالون مملوء بالماء، فإن هذا البالون بات فيه ثقب الآن والماء يخرج منه».



وكل ذلك من دون الأخذ في الاعتبار الزيادة السريعة في القدرات النووية الصينية، الأمر الذي يقلق الخبراء.



فوفق تقديرات وزارة الدفاع الأميركية، يمكن للصين أن تملك ألف رأس حربي نووي في غضون عقد من الزمن، وهو ما يوازي عدد الرؤوس النووية التي ينشرها الأميركيون.



وفي الشرق الأوسط، تتصدر المسألة الإيرانية المخاوف، إذ يشتبه منذ 20 عاما بأن طهران تسعى للحصول على القنبلة الذرية. وقد تعثرت المفاوضات بين إيران والقوى الكبرى لإحياء اتفاق أبرم في العام 2015 وينص على تقييد البرنامج النووي الإيران في مقابل رفع العقوبات عن طهران.