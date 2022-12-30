رغم إبرام اتفاق سلام تم توقيعه في مطلع نوفمبر2022، يعيش إقليم تيغراي في شمال إثيوبيا حالة من الفوضى والخوف والشح في سلع أساسية، فضلا عن العنف والنهب والطرد على أيدي حلفاء للجيش الفيدرالي، وفق سكان وعاملين في المجال الإنساني.



ومنذ توقيع الاتفاق في بريتوريا بين سلطات المتمردين في تيغراي والحكومة الفيدرالية الإثيوبية توقف القتال ووصلت المساعدات الغذائية والطبية تدريجيا، وأعيد ربط العاصمة الإقليمية ميكيلي بشبكة الكهرباء الوطنية.



لكن سكانا وعمال إغاثة في مختلف أنحاء تيغراي أكدوا لوكالة «فرانس برس» ـ معظمهم طلبوا عدم كشف هوايتهم لأسباب أمنية ـ أن نهب المدنيين واضطهادهم مستمران في المنطقة.



واتهم هؤلاء جيش إريتريا المتاخمة للحدود الشمالية لإقليم تيغراي، ومقاتلين من منطقة أمهرة الإثيوبية المتاخمة لحدوده الجنوبية، وهما قوتان ساعدتا الجيش الإثيوبي في النزاع لكن قادتهما لم يشاركوا في محادثات السلام التي رعتها جنوب أفريقيا.



وبحسب اثنين من عمال الإغاثة زارا المنطقة بين نهاية نوفمبر وبداية ديسمبر2022، تنتشر هذه القوات على امتداد مئات الكيلومترات من غرب منطقة تيغراي إلى وسطها، من بلدة حميرة إلى بلدة عدوة.



و قال عامل إغاثة مقره في شاير بشمال غرب تيغراي لوكالة «فرانس برس» إن «قوات أمهرة تنهب منازلا ومكاتب حكومية، فضلا عن عمليات خطف تستهدف أساسا شبانا وشابات.. كما يواصل الجنود الإريتريون النهب وخطف الشباب».



وأضاف أن «الجيش الإثيوبي وقوات الأمن الأخرى (ومن بينها الشرطة) تراقب ولا تتدخل».



وفي منتصف ديسمبر الجاري، تحدث أحد السكان عن مناخ رعب جراء «عمليات نهب وخطف مستمرة»، وأضاف «منذ شهرين، صارت شاير مدينة خالية تقريبا.. يسود الخوف المدينة».



وتابع أن «الحياة هناك محفوفة بالمخاطر»، كما يقف السكان في طوابير للحصول على المياه، وحلت الحمير محل السيارات في الشوارع، والمال غير متوافر.



وفي جنوب غرب تيغراي، أكد أحد سكان بلدة ماي تسيبري في مطلع الشهر الجاري أن «القادة الجدد (الذين قدموا) من منطقة أمهرة حظروا التحدث بلغة التيغرايا، وقاموا بترحيل وطرد التيغرايين الأصليين ونهب ممتلكاتهم».



وقال «نحن قلقون وخائفون على سلامتنا ومستقبلنا».



وأضاف أن «القادة الجدد بدأوا في إصدار بطاقات هوية للسكان الذين يعتبرونهم من إتنية أمهرة، وكذلك للمستوطنين الذين قدموا مع السلطات الجديدة».



كما أفاد عامل إغاثة زار هذه المنطقة بوصول العديد من الأمهريين، ولاسيما إلى حميرة، توازيا مع طرد تيغرانيين إلى الضفة المقابلة لنهر تيكيزي الذي يحد غرب تيغراي. وأشار هذا المصدر أيضا إلى إقامة معسكرات اعتقال.



وفي سياق متصل، اكد عامل إغاثة آخر انتقل من شاير إلى عدوة عبر شمال تيغراي، وجود «نقص خطير للغاية في الأدوية ووسائل النظافة والصرف الصحي».



أما في عاصمة الإقليم ميكيلي التي لاتزال تحت سيطرة المتمردين فإن «الناس يشعرون عموما بالخيبة والإحباط بسبب الوضع، إضافة إلى الشح العام في الغذاء والدواء والسكن»، وفق عامل إغاثة آخر مقيم في المدينة.



وأضاف هذا العامل في مقابلة مع «فرانس برس» في 6 الجاري «بدأت السوق تعود إلى الحياة مع تحسن العرض، لكن الضروريات الأساسية لاتزال باهظة الثمن».