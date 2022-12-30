رجح الرئيس التنفيذي لشركتي تويتر وتسلا للسيارات الكهربائية الملياردير إيلون ماسك، أن تصبح "تسلا"، الشركة الأعلى قيمة على وجه الأرض، وذلك برغم انخفاض سهمها بنسبة 68% خلال عام 2022، الذي وصل إلى أدنى مستوى له في 52 أسبوعًا في وقت سابق من هذا الشهر.

وخاطب إيلون ماسك - حسبما أوردت شبكة (سي.إن.بي.سي.) الأمريكية - موظفي تسلا، عبر البريد الإلكتروني، موجها الشكر لهم على عملهم الشاق خلال عام 2022، وطلب منهم ألا ينزعجوا من "جنون سوق الأسهم".

وشهد ماسك نفسه انخفاضًا في صافي ثروته إلى 130 مليار دولار تقريباً من 140 مليار دولار، مما جعله يتراجع للمركز الثاني على قائمة أغنياء العالم، وفقاً لمؤشر بلومبيرج للمليارديرات.

تأتي الرسالة على خلفية تقارير متعددة تشير إلى أن كبار مستثمري تسلا ليسوا راضين عن تخصيص ماسك الكثير من وقته لمنصة تويتر التي استحوذ عليها هذا العام في صفقة قيمتها 44 مليار دولار تقريباً.