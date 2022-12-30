تشهد سلسلة البطولات التي تستضيفها أستراليا قريبا جوائز مالية قياسية، حيث سيتخطى مجموع الجوائز حاجز الـ100 مليون دولار أمريكي.

ويأتي أكثر من 75% من القيمة الإجمالية للجوائز من خلال النسخة المقبلة من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى، والتي يبلغ مجموع جوائزها 5ر76 مليون دولار كما تنضم لها بطولة كأس يونايتد المختلطة التي تقام حاليا فعاليات النسخة الأولى لها.

ويحصل الفائز بلقب فئة فردي الرجال في بطولة استراليا المفتوحة على مليونين و975 آلف دولار وهذ نفس القيمة التي تحصل عليها الفائزة بلقب فئة فردي السيدات.

وارتفعت قيمة جوائز الإجمالية لبطولة أستراليا المفتوحة بنسبة 4ر3 عن النسخة الماضية للبطولة.