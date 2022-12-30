قال، جيرجلي جولياس، مدير مكتب رئيس الوزراء المجري لخدمة "ام تي أي " الإخبارية الحكومية إن الحكومة سوف تقدم موازنة العام المقبل للبرلمان في أوائل كانون الثاني/يناير.

يشار إلى أن الحكومة كانت تعتزم في السابق إعادة هيكلة ميزانية -2023جرى تمريرها في منتصف -2022عبر مراسيم تنفيذية حتى 31 كانون الأول/ديسمبر.

ومن المقرر أن تتضمن الموازنة الجديدة زيادة الدعم للطاقة المنزلية إلى 61ر2 تريليون فورنت مجري، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأفاد المجلس المالي بأن الموازنة الأصلية كانت خصصت 670 مليار فورنت مجري لمثل تلك عمليات الدعم.