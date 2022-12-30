يواصل الفنان أحمد السعدني تصوير دوره في مسلسل "سر السلطان" والذي يجسد فيه دور دور شاب يقاوم الاحتلال الإنجليزي ما يجعل منه بطلا شعبيا.

والشخصية التي يجسدها السعدني تعرف باسم "حامد" وهي في حقبة الاستعمار الإنجليزي، والمفارقة أن الفنان أحمد فهمي يجسد نفس الشخصية في حقبة زمنية أخرى وسط أحداث ملاحقة ومتشابكة.

المسلسل مأخوذ عن قصة للأديب الراحل يوسف إدريس "سره الباتع" وبمعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج لخالد يوسف.

ويشارك في بطولة العمل أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال، بينهم حسين فهمى، أحمد عبدالعزيز، هالة صدقي، حنان مطاوع، بيومي فؤاد، خالد أنور، إسلام حافظ.

ويسجل العمل أولى تجارب المخرج خالد يوسف في الدراما التليفزيونية.