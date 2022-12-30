تخطط الصين لإطلاق أول سوق للرموز غير قابلة للاستبدال (NFT) مدعومة من الدولة بهدف حماية المتعاملين من عمليات الاحتيال الرقمية، في أحدث علامة على الخطوات الصغيرة التي بدأت تخطوها بكين لتغيير موقفها شديد التقييد ضد قطاع الأصول الرقمية.

وأفادت منصة باينانس لتداول العملات المشفرة - على موقعها بأن السوق الجديدة ستسمح لتجار الرموز غير القابلة للاستبدال الصينيين بالمشاركة في هذا القطاع، لكن تحت إشراف الحكومة الصينية.

وتم تحديد حفل إطلاق هذه السوق في الأول من يناير، وسيُعقَد في العاصمة الصينية بكين، وسط عودة البلاد مرة أخرى إلى أزمة "كوفيد-19".

وتهدف السوق الجديدة، التي يطلق عليها اسم "منصة تداول الأصول الرقمية الصينية"، إلى إنشاء نظام بيئي آمن للمبيعات الثانوية لهذه الرموز، التي إذا لم تتم مراقبتها، يمكن أن تعرض المشترين بشكل خطير للهجمات وعمليات الاحتيال.

وفي هذا الصدد، ذكر موقع "سينا نيوز" الصيني أنَّ ثلاث كيانات مملوكة للدولة؛ هي شركة الصين لتكنولوجيا التبادل، ومركز الصين لتبادل الآثار الثقافية، وشركة هوابان لخدمات حقوق الملكية الرقمية، تعاونت لإنشاء السوق الجديدة.