أظهر مسح عالمي أجرته شركة الاستطلاعات الفرنسية "إبسوس" أن 46 بالمائة من سكان العالم يتوقعون ان يصبح الاقتصاد العالمى أكثر قوه خلال عام 2023، بالمقارنة بنسبة 61 بالمائة من نسبة المستطلع ارائوهم حول نفس الموضوع خلال العام الجارى الذى تفصلنا عن نهايته ايام قليلة.

وذكرت "ابسوس" فى استطلاعها اجرته على مجموعة أساسية من البالغين يصل عددهم الى 471ر24 فى مراحل عمرية ما بين 18 الى 74 عاما من دول الولايات المتحدة، وكندا وايرلندا وماليزيا وجنوب أفريقيا وتركيا وتايلاند واندونيسيا وسنغافورة وحوالى 26 دولة اخرى.

وأوضحت ابسوس أسباب التشاؤم من تحسن أداء الاقتصاد تعتبر واضحة للغاية ومن بينها ارتفاع تكلفة المعيشة (حيث توقع 79 بالمائة من المستطلع اراؤهم ارتفاعا جديدا فى الاسعار)، بينما توقع 75 بالمائة منهم معدلات تضخم اعلى، و 68 بالمائة توقعوا زيادة فى نسبة البطالة، بينما توقع 74 بالمائة ارتفاع اخر فى معدلات الفائدة.

وأشارت ابسوس إلى أن حوالى 46 بالمائة من المستطلع ارائهم يعتقدون ان بلادهم ستكون بحاجة الى تمويلات عاجلة من صندوق النقد الدولى حيث بلغت نسبتهم 78 بالمائة فى جنوب افريقيا و 70 بالمائة فى الارجنتين.

أما فيما يتعلق بارتفاع الاسعار، توقع 79 بالمائة ارتفاعات جديدة فى اسعار المنتجات والبضائع خلال العام القادم، فى حين توقع 75 بالمائة ارتفاع معدلات الفائدة فى بلادهم.