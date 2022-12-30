أكدت وزارة الداخلية النمساوية أن عدد طلبات اللجوء في النمسا خلال العام الجاري بلغ 101 الف و755 طلبا، 91 في المائة منهم من الرجال .

وقال وزارة الداخلية - في بيان إن عدد طلبات اللجوء فى البلاد يمثل أعلى قيمة في 67 عامًا، مشيرا إلى أن معظم طلبات اللجوء جاءت من أفغانستان، وبلغت 22 الفا و920 طلبا ثم سوريا 17 الفا و955 طلبا والهند 17 الفا و910 وتونس 12 الفا و495 وباكستان 7 الاف و565 طلبا .

واشار البيان الى أن نسبة الذكور بلغت 3ر91 فى المائة وتتراوح أعمار معظمهم بين 18 و 25 عامًا ولم تتجاوز نسبة النساء 7ر8 فى المائة، لافتا إلى تلقي 12 ألفا و479 طلب لجوء من قصر غير مصحوبين بذويهم دون عمر 18 عاما وجميعهم من الذكور .

ولفت الى أن عبء طلبات اللجوء على النمسا هو الأكبر مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي الأخرى باستثناء قبرص؛ حيث بلغ عدد طلبات اللجوء فى المتوسط 366 طلبا لكل 100 الف مواطن؛ بينما في النمسا 117 طلبا لكل مائة الف؛ وهو ثلاثة أضعاف المستوى في ألمانيا .