أطلقت الصين صاروخا من طراز "لونغ مارش-3 بي" حاملا القمر الصناعي (شييان- 02 10) من أجل وضع قمر صناعي جديد لإجراء تجارب في الفضاء.

وأفادت وكالة الأنباء الصينية أنه تم إطلاق الصاروخ من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية بجنوب غربي البلاد، حاملا القمر الصناعي (شييان- 02 10) إلى مدار محدد مسبقا، وتعد عملية الإطلاق هذه المهمة الـ458 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز ((لونغ مارش).

وتعني كلمة شييان "التجربة" باللغة الصينية، وسيُستخدم القمر الصناعي (شييان) الذي تم إطلاقه حديثا، للتحقق في المدار من تقنيات الفضاء الجديدة، مثل مراقبة بيئة الفضاء.