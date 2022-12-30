حكمت محكمة عسكرية في بورما الجمعة بالسجن سبع سنوات على الحاكمة المدنية الفعلية السابقة أونغ سان سو تشي بعد إدانتها بالفساد، كما أعلن مصدر قضائي، في ختام محاكمة استمرت 18 شهرا لحائزة نوبل للسلام وأفضت إلى أحكام بسجنها 33 عاما في المجموع.



وقال المصدر بحسب وكالة فرانس برس إن المعارضة الشهيرة بدت «بصحة جيدة». وقد تنهي في السجن حياة تميزت بكفاحها من أجل الديموقراطية.



وسو تشي موقوفة منذ الانقلاب الأول من فبراير 2021 الذي أنهى فترة وجيزة من الحريات في هذه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا والمعروفة بتاريخها المضطرب.



وادانت محكمة في العاصمة نايبيداو تنظم جلساتها بشكل استثنائي في السجن، حيث تخضع سو تشي لحبس انفرادي،

وقال المصدر نفسه إن الرئيس البورمي السابق وين مينت المتهم في هذا الشق من المحاكمة حكم عليه بالعقوبة نفسها وسيستأنف كل منهما الحكم.



وأوضح المصدر القضائي أن الحكم الذي صدر على سو تشي (77 عاما) يتعلق بخمس تهم مرتبطة بقضية استئجار مروحية وصيانتها تسببت «بخسائر للدولة» نظرا لعدم احترامها القواعد.



وقالت هتوي هتوي ثين الأستاذة المشاركة في جامعة كيرتن الأسترالية إن الاتهامات بالفساد «سخيفة»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أدنى أثر للفساد في قيادة أونغ سان سو تشي أو أسلوب حياتها».



وذكر مصدر طالبا عدم كشف هويته أن «كل القضايا انتهت ولم تعد هناك اتهامات موجهة إليها».



ومن الفساد إلى التزوير الانتخابي وانتهاك أسرار الدولة وقيود مكافحة كوفيد، أدينت سو تشي منذ بدء الإجراءات القانونية في يونيو 2021، بجرائم عدة.