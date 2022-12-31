خلال العام المالي 2022/2021.. وإنفاق 34.73 ألف دينار لتخفيف التلوث في البلاد



مصطفى صالح



كشفت بيانات رسمية، اطلعت عليها «الأنباء»، أن التكلفة التي تتحملها الدولة في الإنفاق على حماية البيئة شهدت تزايدا ملحوظا خلال عام واحد، إذ بلغ الإنفاق الفعلي على هذا البند نحو 184.19 مليون دينار خلال العام المالي المنصرم 2021 /2022، مقارنة مع 137.13 مليون دينار خلال العام المالي السابق.



وأظهرت البيانات أن الحكومة رصدت نحو 5 آلاف دينار للإنفاق على تصريف النفايات، إلا أنها لم تسجل أي إنفاق في هذا الجانب، وكذلك رصدت وأنفقت نحو 34.73 ألف دينار على تخفيف التلوث.