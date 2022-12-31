القاهرة – محمد صلاح

الفنانة سمية الخشاب تضطر للسفر الى العين السخنة يوميا ذهابا وعودة.. بسبب ارتباطها بتصوير مشاهدها في مسلسل (أرواح خفية) ..ورفضت الاقامة فى مكان التصوير لارتباطها ببعض الاعمال الخاصة فى القاهرة ..ورغم مشقة السفر واصابتها بالاجهاد الا انها تعيش حالة من السعادة بالشخصية التى تجسدها..المسلسل يشاركها البطولة نضال الشافعي و منذر رياحنة و نهلة سلامة و فراس سعيد، تأليف سوسن عامر وإخراج إبرام نشأت ..ويدور العمل في إطار من الرعب والتشويق وسيتم عرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

من ناحية اخرى، تبحث سمية عن كلمات اغنية جديدة تنال اعجابها تطرحها عبر اليوتيوب وتكون فكرتها جديدة وتناقش قضية اجتماعية او عاطفية .. وقررت طرح اغنيتين بشكل متتال حتى تشبع عشقها الغنائى.