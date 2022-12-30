أعلنت أوكرانيا الجمعة أنها صدت هجوما ليلا بطائرات من دون طيار متفجرة شنته روسيا بعد أقل من 24 ساعة على عمليات قصف مكثفة للبنى التحتية للطاقة، الأمر الذي حرم ملايين الأوكرانيين من الكهرباء.



بعد سلسلة من الانتكاسات العسكرية في الميدان.



وجاء الهجوم بعشرات الصواريخ، هو العاشر من نوعه، وأعقبه إطلاق طائرة من دون طيار من نوع «شاهد» ليلا، بحسب سلاح الجو الأوكراني، الذي أكد صباح الجمعة أنه أسقط 16 طائرة إيرانية الصنع تم إطلاقها.



وأعلن رئيس بلدية كييڤ فيتالي كليتشكو أن كييڤ تعرضت لهجوم بسبع طائرات مسيرة، دمرت اثنتان منها «مع اقترابهما» من العاصمة والخمس الأخريات فوق المدينة.



وأشار إلى عدم وقوع ضحايا، لكن سقوط الحطام ألحق أضرارا بنوافذ مبنيين في حي بجنوب غرب كييڤ.



ووفقا للرئاسة الأوكرانية، فقد تم إسقاط طائرات من دون طيار أخرى في منطقتي تشيركاسي ودنيبرو في وسط البلاد.



وأشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في رسالة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن الحرب كانت «صعبة» ولكنه قال إنه «مقتنع.. بأن العدوان الروسي سيفشل».



في الغضون، أفادت حصيلة محدثة بأنه تم إسقاط 58 من 70 صاروخ كروز أطلقت من روسيا امس. وفي المجموع قتل أربعة مدنيين وجرح ثمانية آخرون، وفقا لآخر حصيلة صادرة عن الرئاسة الأوكرانية الجمعة.



في هذه الأثناء، لايزال انقطاع التيار الكهربائي واسع النطاق الجمعة، بينما يتواصل تقنين الكهرباء بشكل كبير في جميع أنحاء البلاد منذ أسابيع. لذلك، يستعد ملايين الأوكرانيين الذين ليست لديهم مولدات، للاحتفال بالعام الجديد دون كهرباء وأحيانا دون ماء أو تدفئة وفي ظل حظر تجول.



وبحسب الشركة الوطنية المشغلة للكهرباء «أوكرينيرغو»، فإن «تداعيات الأضرار على عمل الشبكة أقل مما توقعه العدو... ولكن الوضع في جنوب وشرق البلاد لايزال صعبا».



إضافة إلى ذلك، تم «فرض قيود على الاستهلاك في جميع مناطق» أوكرانيا، حسبما أضافت الشركة في بيان.



وفي مواجهة هذا الواقع، تضاعفت المولدات في المدن في جميع أنحاء البلاد. فمن كييڤ إلى لفيف، تسمع أصوات أجهزتها على الأرصفة لتزويد الشركات والمطاعم على وجه الخصوص بالكهرباء، والسماح لها بالعمل.



من جانبه، قال وزير الدفاع البريطاني، بين والاس، إن بلاده أمدت أوكرانيا خلال الأسابيع الأخيرة بما يزيد عن 1000 جهاز كاشف للمعادن و100 مجموعة لنزع الأسلحة المفخخة ضمن المعدات اللازمة لإزالة حقول الألغام وتأمين الأراضي.



وأضاف والاس - حسبما نقلت قناة «سكاي نيوز» الناطقة باللغة الإنجليزية الجمعة، أن المملكة المتحدة تبرعت أيضا بما وصفه بـ «حزمة كبيرة» من أنظمة الدفاع الجوي، بما في ذلك 1000 صاروخ و125 مدفعا مضادة جميعا للطائرات، مشيرا إلى أن «الحزمة الأخيرة من الدعم البريطاني ستساعد أوكرانيا على تطهير الأراضي والمباني بأمان».