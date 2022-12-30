أكد محافظ حولي ومحافظ العاصمة بالوكالة علي الأصفر أهمية اللقاءات مع مختلف شرائح المجتمع، وذلك لتلقي وجهات النظر المختلفة من قبل المواطنين في مناطق المحافظة.



جاء ذلك خلال لقائه لرئيس اتحاد دواوين الكويت د.جواد المتروك وأعضاء الاتحاد حسين الحواج ووليد الصايغ وبدر المسيلم وعبدالرحمن الهديب ومساعد الفضلي في مكتبه بديوان عام المحافظة



وقال محافظ حولي إن المحافظة تهتم يتلقى شكاوى المواطنين واقتراحاتهم بشكل مستمر، وذلك لرصد كل أنواع المخالفات وتحويلها للجهات المختصة، مشيرا إلى أهمية التواصل مع المواطنين في مختلف مناطق المحافظة.



كما قال إن المحافظة تلقت عددا من الشكاوى لعدة مواضيع، حيث تم إبلاغ الجهات المسؤولة والتي قامت مشكورة بإزالتها، مؤكدا على خدمة شعب الكويت الوفي ومتابعة أعمال الجهات المختصة في حل تلك الشكاوى.



وتقدم محافظ حولي بالشكر الجزيل لرئيس وأعضاء مجلس اتحاد دواوين الكويت، متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح لخدمة هذا الوطن الغالي.