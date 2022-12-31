عاطف رمضان



قام وفد من قبل سفارة الولايات المتحدة الأميركية وبحضور القائم بالأعمال جيمس هولتسنايدر بزيارة إلى محطة تنقية الصليبية (BOT) يوم الخميس الماضي.



واطلع وفد السفارة على عرض مرئي عن المحطة بحضور الوكيل المساعد لقطاع الهندسة الصحية م.عماش الرشيدي والجهاز الإشرافي التابع لوزارة الأشغال العامة.



وتخلل زيارة الوفد توضيح عن بيانات المحطة وزيارة موقعية للمباني التابعة لها، وأعرب وكيل القطاع عن حرص الوزارة المستمر للتعاون مع الشركات العالمية والتي من هدفها تطوير وتحسين أداء محطات التنقية في الكويت.