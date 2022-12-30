قال رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريب بالكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فيصل محمد الضاحي ان أعضاء هيئة التدريب بالكليات التطبيقية يبذلون جهودا مضنية في سبيل إعداد كوادر وطنية مدربة على أعلى مستوى تستطيع المنافسة في سوق العمل بكفاءة ونجاح ويستحقون الدعم والتشجيع من الدولة لمواصلة جهودهم في تخريج الطلبة وتزويد سوق العمل بكل التخصصات التي يحتاج اليها لتقليص نسبة الاعتماد على الكوادر الوافدة.



وأشار الضاحي إلى أن الرابطة سبق أن التقت وزير التربية السابق د.علي المضف نهاية شهر أغسطس الماضي وكان من ضمن مطالب الرابطة صرف بدل شاشة لأعضاء هيئة التدريب بالكليات نظرا لما تمثله من خطورة عليهم وقد أبدى الوزير اهتماما بهذه القضية وأعطى وعدا شفهيا لوفد الرابطة للعمل على تحقيق هذا المطلب، إلا أن حل الحكومة لم يسعفه باتخاذ القرار بهذا الشأن.



وطالب الضاحي وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني التفضل بالموافقة والتوجيه لصرف بدل شاشة لأعضاء هيئة التدريب بالكليات أسوة بمعلمي وزارة التربية.