دعت قنصليتنا العامة بجدة المواطنين الكويتيين الموجودين في جدة والمنطقة الغربية بالسعودية إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى في ظل الحالة المناخية المصحوبة بأمطار غزيرة تشمل منطقة مكة المكرمة.



وشددت القنصلية في بيان على أخذ الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والأودية وعدم تجاوزها وضرورة الالتزام التام بالإرشادات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة في السعودية حفاظا على سلامتهم.



ودعت القنصلية المواطنين الكويتيين للتواصل معها في حال طلب المساعدة أو الاستفسار على مدار الساعة على رقم الطوارئ 00966535571133.