ذكرت الإذاعة الرسمية الجمعة أن الصين عينت تشين قانغ، المساعد للرئيس شي جين بينغ، وزيرا جديدا للخارجية.



وسيحل تشين (56 عاما)، الذي يشغل منصب سفير بلاده لدى الولايات المتحدة في الوقت الراهن، محل وانغ يي الذي كان وزيرا للخارجية خلال العقد المنصرم. ووانغ (69 عاما)، ترقى إلى اللجنة الدائمة الجديدة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي في أكتوبر ومن المتوقع أن يؤدي دورا أكبر في السياسات الخارجية.



وتقلد تشين، النجم الصاعد في وزارة الخارجية، مناصب متعددة بما فيها المتحدث باسم وزارة الخارجية ومناصب في السفارة الصينية في بريطانيا.



وتقلد منصب كبير مسؤولي البروتوكولات لدى شي خلال الفترة بين 2014 و2018.



وعقب تعيينه، سيعود تشين إلى بكين من واشنطن بعد 17 شهرا من تقلده منصب السفير الصيني الحادي عشر إلى الولايات المتحدة.