أصيب 4 فلسطينيين بجروح الجمعة خلال اقتحام لقوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة نابلس شمال الضفة الغربية استهدف اعتقال فلسطيني وفق مصادر فلسطينية وإسرائيلية.



وقال أحمد جبريل مدير مركز الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بنابلس بحسب وكالة أنباء «شينخوا» إن 4 فلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحي خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات إسرائيلية المدينة.



وأوضح جبريل أن الأربعة أصيب أحدهم بالصدر وآخر بالظهر واثنان بشظايا في الرقبة وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما قدمت الطواقم الطبية العلاج الميداني لـ 25 شخصا أصيبوا بحالات اختناق بفعل قنابل الغاز المسيل للدموع.



وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن قوات إسرائيلية اقتحمت البلدة القديمة في نابلس وحاصرت أحد المنازل قبل أن تقوم باعتقال المتواجد فيه ويدعى أحمد المصري وهو أسير محرر.



وعلى اثر ذلك اندلعت اشتباكات بين فلسطينيين والجنود الإسرائيليين خلال محاصرة المنزل وسمعت أصوات إطلاق نار كثيف في أرجاء المنطقة بحسب مصادر محلية وشهود عيان.



من جهته، ادعى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان ان قوات الوحدة الشرطية الخاصة وجهاز الأمن العام (الشاباك) اعتقلت المصري (19 عاما) الناشط في مجموعة عرين الأسود.



وزعم أدرعي أن القوات ضبطت سلاحا وذخيرة كانت بحوزة المصري خلال عملية الاعتقال، مشيرا إلى أن بعض الشبان الفلسطينيين قاموا خلال النشاط بإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة والعبوات نحو القوات التي ردت بإطلاق نار نحو المسلحين ورصدت بعض الإصابات.



وأشار أدرعي إلى أن القوات حولت المصري للتحقيق لدى جهاز الأمن العام، لافتا إلى أن الجيش سيواصل العمل بإصرار ضد أي «تهديد يستهدف مواطني إسرائيل والجنود».